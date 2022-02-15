Госдеп рекомендовал американцам незамедлительно покинуть Беларусь

Власти США рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Беларусь, говорится в сообщении Госдепа.

"Не совершайте поездок в Беларусь из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Беларуси с Украиной, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Гражданам США в Беларуси следует незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом", - сказано в сообщении.

"Гражданам США, находящимся в Беларуси или рассматривающим возможность поехать туда, следует учитывать, что ситуация является непредсказуемой, в регионе повышенная напряженность", - отмечается в сообщении.

Госдеп США также информирует о том, что 31 января 2022 года распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске.

Госдеп также рекомендовал американцам незамедлительно покинуть Приднестровье.