Последнее обновление: 25.02.2022 16:33

Тайвань заявил о присоединении к санкциям против России

Тайвань осуждает «вторжение России на Украину и присоединяется к международным экономическим санкциям против России.

Об этом сообщает пресс-служба тайваньского Министерства иностранных дел, передает РБК.

«Чтобы заставить Россию прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, правительство Китайской Республики (Тайвань) объявляет о присоединении к международным экономическим санкциям против России», — говорится в сообщении МИДа.

При этом в министерстве не уточнили, о каких именно санкциях идет речь.

В министерстве отметили, что власти Тайваня выступают против любого одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением и поддерживает мирный, рациональный диалог и переговоры для разрешения разногласий.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве отметили, что продолжат тесную координацию с Соединенными Штатами и другими странами-единомышленникам, чтобы «избавить Украину от ужасов войны, а также как можно скорее восстановить мир и стабильность в регионе».



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