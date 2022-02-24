Правительство Украины ввело в действие план гражданской защиты

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании ввел в действие план гражданской защиты, который предусматривает, что областные государственные администрации активизируют работу по эвакуации гражданского населения из мест активных боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"В частности, на заседании Кабинета министров было принято решение о введении в действие плана гражданской защиты в условиях военного положения. Решение принято для максимально эффективной обороны государства и защиты населения в условиях боевых действий против российского агрессора", - сказал Шмыгаль.

По его словам, решение позволит максимально скоординировать все органы власти, кроме того, это позволяет направить все необходимые ресурсы, чтобы быстро и эффективно использовать для нужд нашей обороны и наших военных.

"Областным государственным администрациям поручено активизировать работу по проведению эвакуации гражданского населения в местах активных боевых действий. Социальные службы работают для того, чтобы помочь украинцам, которые эвакуировались", - сказал он.