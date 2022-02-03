Последнее обновление: 03.02.2022 15:04

Россия привезла в Беларусь ЗРК С-400, разместит под Брестом

Россия передислоцировала в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", который заступит на боевое дежурство на одном из полигонов под Брестом.

"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Беларусь", - сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что со станции разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике на незнакомый полигон в Брестской области.

"По прибытии к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - сказано в сообщении.

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