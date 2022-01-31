Российские военные развертывают пункты управления на территории Беларуси

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) РФ развертывают подвижные полевые пункты управления на территории Беларуси.

"Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. Специалистами войск связи организована единая система управления войсками", - сообщило Минобороны РФ.

"Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами. На всех пунктах управления функционирует видео-конференц-связь, что позволяет командирам разных степеней передавать сигналы управления в режиме реального времени. Для размещения пунктов управления на местности проведены инженерные работы, выполняются мероприятия маскировки", - также сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения ПВО обеспечивают защиту от воздушного нападения условного противника.