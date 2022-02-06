Последнее обновление: 06.02.2022 11:11

Россия перебросила в Беларусь штурмовики Су-25СМ

Россия передислоцировала в Беларусь штурмовики Су-25СМ из Приморского края в Беларусь, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

"По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению", - сказано в сообщении.

Ведомство также сообщило, что в субботу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве РБ, продолжительность полета составила около четырех часов.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - сообщило российское Минобороны.

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