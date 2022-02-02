На учениях «Союзная решимость» в Беларуси отрабатывается борьба с партизанами и подпольем

В Беларуси во вторник, 1 февраля, стартовал первый этап проверки сил реагирования Союзного государства "Союзная решимость-2022", в ходе которого российские и белорусские военнослужащие отработают борьбу с незаконными вооруженными формированиями.

"В ходе этапа боевого слаживания на полигонах отрабатываются вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными формированиями", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

К участию в маневрах привлечены мотострелковые подразделения, артиллерийские расчеты, экипажи танков и боевых машин пехоты (БМП), расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов.