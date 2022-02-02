В мире число заражений коронавирусом превысило 382,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 382296709 (+3257834 сутки) по данным Worldometer на 9:53 2 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5706691 (+14286) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 73436683 (-718049) человека, из них 92673 (-439) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 303153335 (+3961597) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 76516202 (+264693) случаями заражения, Индия – 41630885 (+161386), Бразилия – 25625133 (+171028), Франция – 19557626 (+416896) и Великобритания – 17428345 (+112452). Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 416896, США – 264693, Германия – 183434, Бразилия – 171028, Индия – 161386. Беларусь (1918) – на 84 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 913924, Бразилия – 628132, Индия – 497996, Россия – 332012 и Мексика – 306091. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2780, Индия – 1728, Бразилия – 767, Россия – 663, Испания – 408. Беларусь – на 61 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 744871 случай заражения коронавирусом и 6067 смертей.