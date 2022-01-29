В мире число заражений коронавирусом превысило 370,49 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 370498274 (+3579593 сутки) по данным Worldometer на 9:13 29 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5668286 (+11326) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 72230001 (+1296282) человек, из них 95093 (-1127) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 292599987 (+2271985) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 75271402 (+522300) случаями заражения, Индия – 40858241 (+235532), Бразилия – 25040161 (+257239), Франция – 18476227 (+353503) и Великобритания – 16333980 (+89176). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 522300, Франция – 353503, Бразилия – 257239, Индия – 235532, Германия – 189464. Беларусь (2221) – на 82 (+8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 905661, Бразилия – 625948, Индия – 493218, Россия – 329443 и Мексика – 304803. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2732, Индия – 862, Бразилия – 779, Россия – 673, Мексика – 495. Беларусь – на 60 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 736299 случаев заражения коронавирусом и 6009 смертей.