Более заразный вариант омикрона зафиксирован во многих странах

В Дании, Великобритании, Индии, Швеции и многих других странах быстро распространяется новый, по-видимому, еще более заразный подвариант "омикрона".

Известно, что уже первый омикрон-вариант ВА.1 намного заразнее, чем более ранние варианты коронавируса. Теперь появился еще и подвариант "омикрона" - ВА.2. В первые десять дней января в Великобритании им заразились как минимум 400 человек. Обнаружен этот подвид уже более чем в 40 странах, передает DW.

По данным ресурса PANGO Lineages, больше всего таких случаев зафиксировано в Дании - 79% всех новых заражений.

За Данией следуют Великобритания (6%), Индия (5%), Швеция (2%) и Сингапур (2%). При этом следует учитывать, что выявление этого подварианта коронавируса во многом зависит от возможностей тех или иных национальных лабораторий производить секвенирование проб ПЦР-тестов.

Стремительное распространение нового подварианта свидетельствует о том, что он может быть еще более заразным, чем первый "омикрон". Британское ведомство по защите здоровья (UK Health Security Agency, UKHSA) классифицировало ВА.2 как "вариант, находящийся под наблюдением".

"Природа вирусов такова, что они размножаются и при этом мутируют, - говорит Мира Чанд из UKHSA. - Поэтому можно ожидать, что мы и далее будем иметь дело со все новыми вариантами до тех пор, пока не закончится пандемия".

Поскольку в медицинских лабораториях проводится выборочный анализ ДНК вирусов, существует возможность выявлять мутации и оценивать, насколько они опасны. Но в случае с подвариантом ВА.2 этот процесс еще не завершен. "Пока нет достаточных доказательств, чтобы говорить о том, что ВА.2 вызывает более тяжелое течение болезни, чем ВА.1", - указывает Чанд.

По словам главы британского Минздрава Саджида Джавида, появление нового варианта показывает, насколько важным остается вакцинация.

В интервью информационному агентству AFP французский эпидемиолог Антуан Флао заявил: "Что нас удивило, это скорость, с которой этот подвариант, широко распространенный в Азии, охватил Данию".

Тем временем появились сведения о том, что заражение подвидом "омикрона" ВА.2 не влечет за собой более тяжелое течение заболевания, чем при инфицировании ВА.1. "В настоящий момент мы знаем, что вариант ВА.2 имеет примерно те же характеристики, которые нам знакомы по омикрон-варианту", - говорит министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

В свою очередь, руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен (Christian Drosten) в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что в результате скрещивания обоих омикрон-вариантов с "дельтой" может появиться более опасный вирус. Дело в том, пояснил он, что "омикрон" имеет определенные мутации спайковых белков, при помощи которых он способен легче преодолевать иммунную защиту организма человека.

Особенно опасной эта способность может стать в случае рекомбинации обоих вариантов, объясняет Дростен, при которой спайковые белки "омикрона" позволяли бы преодолевать иммунную защиту, а в остальном вирус содержал бы геном опасного дельта-варианта. В результате могли бы объединиться сильные характеристики обоих вариантов. Такое, по его словам, уже случалось. "Именно этого следует в настоящий момент опасаться", - предостерегает вирусолог.

Совсем недавно один кипрский ученый сообщил о том, что обнаружил вирус, который может представлять собой рекомбинацию обеих мутаций. Сведения о появлении "дельтакрона", однако, еще не подтверждены.