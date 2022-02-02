Блинкен призвал Россию отвести войска от границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию "незамедлительно отвести войска и военную технику от границ Украины".

Об этом во вторник, 1 февраля, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, госсекретарь США заявил, что "РФ должна немедленно предпринять шаги для деэскалации" и подчеркнул, что "российское вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия". Он выразил надежду, что Россия "изберет путь дипломатии" в разрешении кризиса вокруг Украины.

В беседе с Лавровым Блинкен вновь напомнил о поддержке Вашингтоном "суверенитета и территориальной целостности Украины", а также о том, что любая страна мира имеет право "самостоятельно определять внешнюю политику и вступать в альянсы". В данном случае речь идет о стремлении Украины присоединиться к НАТО, против чего резко выступает Россия.

Кроме того, Блинкен заявил о готовности Вашингтона "продолжать диалог с Москвой по вызывающим обеспокоенность темам в сфере безопасности, как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами", говорится в сообщении госдепартамента, передает DW.

Как заявил в свою очередь Сергей Лавров, в ходе телефонного разговора он указал американскому партнеру, что Москва будет настаивать на объяснении того, почему Запад не хочет выполнять обязательства о неделимости безопасности, взятые в рамках ОБСЕ. По его словам, это одно из ключевых требований России по тематике гарантий безопасности.

"Тони Блинкен согласился с тем, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела", - говорится в видеообращении, распространенном МИД РФ.

Как заметил агентству AFP пожелавший остаться неназванным представитель Госдепартамента США, в беседе министров не было никаких признаков того, что Россия готова к разрядке ситуации вокруг Украины. "Ничто из того, что мы слышали, не указывает на деэскалацию в ближайшие несколько дней", - сказал он.

В тот же день президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в том, что он пытается обеспечить безопасность одних стран за счет других. При этом "оказались проигнорированы принципиальные российские озабоченности", сказал Путин журналистам во вторник после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Коснувшись письменных ответов США и НАТО на российские требования гарантий безопасности, Путин заявил, что в России "не увидели адекватного учета трёх ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО".