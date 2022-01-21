Лукашенко: За протестами в Казахстане стоят спецслужбы, их не видно, но они там есть

За протестами или, по версии Лукашенко, мятежом в Казахстане, стоят спецслужбы «еще предстоит выяснить каких» государств.

«Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы», рассуждал сегодня Лукашенко.

«А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели – спецслужбы», - заявил он.

«И там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно. Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят», - убеждает он. – «Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся».

«Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят - скажут", - резюмировал Лукашенко.

События в Казахстане изрядно напугали режим в Минске, что косвенно подтверждает сам Лукашенко.

"Что касается Казахстана и уроков, я не буду тут детализировать. Я хочу только сказать одно: один урок - не дай бог, чтобы у нас это произошло. Мародерство и погромы… Хватит всем. Не дай бог это произойдет у нас. Это главный урок", - сказал Лукашенко.