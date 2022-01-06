Лукашенко: Многие, кто развешивал БЧБ-тряпки, сегодня стыдятся

Лукашенко на совещании по вопросам реализации исторической политики заявил, что Беларусь в начале 90-х прошлого века была близка к потере национальной государственности, что белорусская нация сложилась в основном в годы СССР, а многие, кто вешал на окна БЧБ-тряпки, теперь этого стыдятся.

"Давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему", - так ощущает историю Лукашенко.

"… в 90-х, когда начался период оголтелой политизации истории, ее перевернули с ног на голову. Общество раскололи. Мы были в шаге от потери национальной государственности", - утверждает он.

"Не без помощи Сороса и "соросят" внутри, которые взялись за издание новых учебников по истории Беларуси. До 1994-го ведомые американцами "свядомыя" успели многое переписать и выучить часть детей. Да и мы с вами тоже поддавались на некоторые вещи. Те ученики и студенты, воспитанные на созданных тогда исторических фейках, сегодня сами родители. Результат навязанной нам в те годы романтизации и выпячивания некоторых периодов в истории белорусского народа мы видим, особенно сейчас", - констатировал глава государства.

«…в представлении части молодежи Наполеон, пообещавший восстановить Речь Посполитую, - "освободитель". Чему удивляться, если портретов литовской и польской знати по всей стране было больше, чем, например, героев Великой Отечественной войны или нашей современной истории. Плоды такого "патриотического" воспитания мы наблюдали и в 2020-м. Но нет худа без добра. Благодаря этим событиям теперь все знают истинную историю символа оккупации родной земли и предательства белорусского народа", - заявил Лукашенко.

"Многие, кто развешивал у себя на окнах БЧБ-тряпки, сегодня этого стыдятся. Понимают, кто ими управлял. Но плохо то, что в данном случае нам пришлось реагировать на события, а должны были упреждать эти события", - подчеркнул пенсионер.