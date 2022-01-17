Лукашенко насчитал более 40 тыс. солдат у границ Беларуси

Лукашенко заявил, что вдоль границы Беларуси с Польшей и Прибалтикой сосредоточены около 30 тыс. «вражьих» военнослужащих, еще около 10 тыс. выведены на границу с украинской стороны.

«По последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение. Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока, который сейчас в переговорах телепается с Россией, хотят, действительно, Россия права, - заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит, с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?" – заявил сегодня Лукашенко, обсуждая замысел очередных учений с Россией.

«Вывод может быть только один - готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному. На территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете? Отдельные "горячие головы" уже открыто призывают к войне. Мы слышим эти заявления", - продолжил он.

По его словам, настораживает обстановка и на южных рубежах: в Украине у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье", в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.

"То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны", - констатировал пенсионер.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - сказал Лукашенко.