Лукашенко вновь утверждает о возможном вторжении Запада в Беларусь в августе 2020 года

Лукашенко сегодня заявил, что не хочет войнушки, но вынужден готовиться к войне, поскольку в августе 2020 года Запад якобы вынашивал планы вторжения в Беларусь.

Он обратил внимание на разговоры «о неизбежности войны, которые наверняка настораживают многих людей».

"Я хочу, чтобы вы понимали меня … как человека, отвечающего за Вооруженные Силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", - сказал Лукашенко.

По его словам, это не означает, что нужно бездействовать, тем более когда перед глазами есть пример начала Великой Отечественной войны.

"Мы самоуспокоились, все было хорошо. Сейчас мы говорим, что хотели время потянуть, отсрочить, подготовиться к войне. Мы, наверное, всегда были к чему-то не готовы. А надо было держать ухо востро. Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать", - продолжил пенсионер.

Он сказал, что пример того, насколько решительно власти Беларуси готовы действовать, был продемонстрирован в 2020 году в период избирательной кампании и после ее завершения.

"Мне пришлось поднять пол армии и бросить на запад. То, что было здесь, внутри, и мы плачемся "ах", "ох" - это цветочки. Ягодки были там. И если бы мы вовремя не перекрыли направления их действий желаемых, может быть, и ситуация бы по-другому разворачивалась", - утверждает Лукашенко.