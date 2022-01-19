Посольство России раскрыло число россиян в тюрьмах и СИЗО Беларуси

В белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО, заявили РБК в посольстве России в Беларуси.

Эти данные консульские сотрудники российской дипмиссии представили в ответ на запрос в январе этого года. При этом в ответе указано, что информация последний раз обновлялась 1 июля 2021 года.

Преследование как минимум 11 россиян связано с гражданским противостоянием, начавшимся в августе 2020 года. Семеро из них уже получили приговоры и отбывают наказание в белорусских колониях:

Игорь Копанайко получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК РБ) и хулиганство (ч. 1 ст. 339). Копанайко — 56-летний офицер запаса. Его осудили за то, что он залил монтажной пеной дверь сотрудницы милиции.

Александр Геджадзе — 3 года колонии за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342). 35-летнего Геджадзе осудили за то, что он перевозил на каршеринговой машине покрышки, из которых потом якобы протестующие сооружали баррикады.

Андрей Новиков — 2 года и 6 месяцев за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342) и незаконное пересечение государственной границы (ст. 371). 51-летний Новиков был волонтером в команде Светланы Тихановской.

Дмитрий Попов — 16 лет за организацию массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293), подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342), воспрепятствование осуществлению избирательных прав (ст. 191) и разжигание вражды или розни (ст. 130). Попову 29 лет, он работал в команде Сергея Тихановского, модерировал соцсети «Страны для жизни». Его задержали еще в июне 2020 года, то есть до начала протестов.

Евгений Петров — 1 год за оскорбление президента РБ (ст. 368). 22-летнего Петрова осудили за текст рэп-песни собственного сочинения.

Ирина Викхольм — 1 год и 6 месяцев за клевету в отношении президента (ч. 2 ст. 367). 58-летнюю Вильхольм осудили за твит, в котором она назвала принудительную посадку лайнера Ryanair «преступлением Лукашенко» и «актом государственного авиапиратства».

Егор Дудников — 11 лет за разжигание вражды или розни (ч. 3 ст. 130) и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (ч. 3 ст. 361). По версии следствия, 21 летний Дудников администрировал Telegram-канал «Отряды гражданской самообороны Беларуси». Его белорусские власти признали террористическим.

Еще трое россиян ждут приговора. Под домашним арестом остается 23-летняя Софья Сапега, девушка Романа Протасевича. Ей уже предъявлены обвинения по ст. 364 (угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов) и грозит до 6 лет лишения свободы.

В СИЗО находится 33-летний Андрей Поднебенный, его подозревают в совершении теракта (ст. 289). Поднебенного задержали 5 ноября прошлого года. КГБ Беларуси считает, что он проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджег милицейскую машину. По какой части статьи он проходит, не сообщается, сроки по ней — от 8 лет до пожизненного или смертной казни.

Меньше всего известно о 22-летнем россиянине Антоне Лысове. Его задержали недавно, в октябре прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО. Он подозревается в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном организованной группой, либо повлекшем по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 218). По этому обвинению ему грозит до 12 лет лишения свободы. Больше о его деле практически ничего неизвестно, в том числе где и что он уничтожил либо повредил.

Один россиянин уже отсидел свой срок — 24-летний Данил Чемоданов. В прошлом году его осудили на один год колонии за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Суд решил, что такими действиями является хоровод, который водили протестующие на одном из перекрестков Бреста. Чемоданов вышел на свободу 23 октября прошлого года. После этого его депортировали в Россию с двухлетним запретом въезда, хотя 22 из 24 лет он прожил в Беларуси.

Всех, кроме Лысова и Поднебенного, белорусские правозащитники признают политзаключенными.