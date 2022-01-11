Солдата‑срочника приговорили к 3 месяцам гауптвахты за участие в протестах

Суд Заводского района Минска приговорил к трем месяцам гауптвахты солдата-срочника Антона Боровского за участие в акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов.

Дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) рассматривала судья Елена Капцевич. Доказательство его вины – фотографии, которые он разместил на своей странице в социальной сети.

Согласно версии обвинения, проходящий срочную службу Антон Боровский с 10 по 11 августа 2020 года на проспекте Победителей в Минске участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, выходил на проезжую часть дороги. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия он не реагировал. В результате было блокировано движение автомобилей, что привело среди прочего к сбою в работе общественного транспорта.

Как отмечается, одним из доказательств виновности обвиняемого послужили фотографии, которые он разместил на своей странице в социальной сети.