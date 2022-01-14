В Беларуси задержан разработчик программы для деанона силовиков

Сотрудники ГУБОПиК арестовали 31-летнего программиста из Пуховичского района, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Установлено, что в октябре 2020 года мужчина разработал и передал администраторам деструктивных телеграм-каналов мобильное приложение. В задачи программы входило выявление в продаже белорусских товаров для отказа пользователей от их покупки, а также деанонимизация сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

«Задержанный принимал участие в деструктивном плане «Перамога» и был готов к спонсированию его деятельности», - сказано в сообщении.

Задержанный программист пока проходит подозреваемым «по ранее возбужденному уголовному делу за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».