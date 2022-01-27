Последнее обновление: 27.01.2022 13:09

Подполковник военной разведки Беларуси приговорен к 19 годам колонии

Минский городской суд приговорил к 19 годам колонии подполковника Главного разведывательного управления Министерства обороны Дмитрия Самсонова.

Судья Татьяна Фальковская судила мужчину по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 356 (измена государству), ч. 1 ст. 375 (разглашение служебной тайны), и ч. 2 ст. 235 (отмывание средств, полученных преступным путем»). Суд длился три месяца в закрытом режиме, сообщают правозащитники.

Известно, что до осени 2020-го Дмитрий Самсонов служил в секретной части 15738, имеющей доступ к документам КГБ, в том числе прослушкам, был задержан в 2020-м, сейчас находится в СИЗО-1 на Володарского.

Правозащитники напоминают, что 14 мая Верховный суд РБ приговорил 30-летнего капитана Генштаба Вооруженных Сил Дениса Урада к 18 годам лишения свободы в условиях усиленного режима по ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса (измена государству, лицом, на которое распространяется статус военнослужащего). Его лишили звания "капитана". Суд, как и над Самсоновым, проходил в закрытом режиме.

По информации государственных СМИ, 14 марта Денис на дежурстве в правительстве сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел министру обороны и "отправил польскому телеграмм-каналу". Сейчас Денис отбывает срок в новополоцкой колонии.

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