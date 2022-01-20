В мире число заражений коронавирусом превысило 339,66 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 339662209 (+4355013 сутки) по данным Worldometer на 11:26 20 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5584390 (+10991) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 60831688 (+1892163) человек, из них 96860 (+17) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 273246131 (+2451859) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 69808350 (+710928) случаями заражения, Индия – 38218773 (+317532), Бразилия – 23420861 (+205310), Великобритания – 15506750 (+108069) и Франция – 15175464 (+436167). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 710928, Франция – 436167, Индия – 317532, Бразилия – 205310, Италия – 192320. Беларусь (1387) – на 87 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 880976, Бразилия – 621927, Индия – 487719, Россия – 323376 и Мексика – 301789. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2374, Россия – 698, Индия – 493, Италия – 380, Польша – 375. Беларусь – на 44 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 719485 случаев заражения коронавирусом и 5866 смертей.