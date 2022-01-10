Госсекретарь Казахстана заявил о заговоре внутренних и внешних сил

В атаке на Казахстан участвовали внутренние и внешние силы, заявил госсекретарь республики Ерлан Карин.

«Здесь имеет место заговор внутренних и неких внешних сил, так как участвовали как и казахстанские, так и иностранные граждане», — сказал он.

Он назвал беспорядки в Казахстане «гибридной террористической атакой», цель которой — дестабилизация и переворот, передает РБК.

По словам Карина, в отношении Казахстана применили новый сценарий, который отличается от долгосрочных протестов и давления на власть, передает Orda.kz. Однако Казахстан выстоял, привлечение сил ОДКБ «разрушило все планы по дестабилизации», сказал госсекретарь.

2 января в Казахстане начались протесты. Демонстранты требуют снижения цены на газ и бензин, коммунальные услуги и продукты питания. Они выступают за повышение зарплат и пенсий, смену режима и возвращения Конституции 1993 года. В ходе протестов были разгромлены магазины, захвачены городские администрации и аэропорт Алма-Аты, происходили столкновения с полицией и военными.

Власть называет события в республике беспорядками, а протестующих «бандитами» и «террористами». Министерство иностранных дел заявило, что в атаках на Казахстан участвуют бойцы, воевавшие в «горячих точках» на стороне исламских радикалов.

В стране действует режим чрезвычайного положения, контртеррористической операции.