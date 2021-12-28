В мире число заражений коронавирусом превысило 281,91 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 281906996 (+1572640 сутки) по данным Worldometer на 9:31 28 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5423441 (+7026) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 25185372 (+629039) человека, из них 88842 (+412) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 251298183 (+936575) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 53791852 (+229016) случаями заражения, Индия – 34799691 (+6358), Бразилия – 22246276 (+6840), Великобритания – 12209991 (+98515) и Россия – 10415230 (+23210). Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 229016, Великобритания – 98515, Испания – 53654, Италия – 30810, Франция – 30383. Беларусь (642) – на 65 (-21) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 839605, Бразилия – 618575, Индия – 480290, Россия – 305155 и Мексика – 298777. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 937, США – 823, Венгрия – 436, Индия – 293, Франция – 256. Беларусь – на 47 (-12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 694226 случаев заражения коронавирусом и 5512 смертей.