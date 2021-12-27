ВОЗ анонсировала обсуждение глобального соглашения по борьбе с коронавирусом

В 2022 году планируется начало обсуждения глобального соглашения в отношении борьбы с пандемией коронавируса, касающееся, в частности, оперативного реагирования на эпидемии в будущем.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в опубликованной в «Известиях» статье, передает РБК.

«Страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления», — рассказал он.

Чтобы пандемия коронавируса завершилась, добавил Гебрейесус, необходимо к середине следующего года привить 70% населения мира. Он отметил, что государства не должны опасаться «какого-либо порицания» за предоставление информации о штаммах вируса, тестирование и секвенирование.

«Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что угроза здоровью подвергает опасности все аспекты нашей жизни», — указал он, призвав укреплять систему первичной медико-санитарной помощи.

В середине декабря глава ВОЗ предположил, что пандемия коронавируса завершится уже в 2022 году. Он также призвал Пекин поделиться всей имеющейся информацией относительно возникновения коронавируса, указав на необходимость «добраться до истоков» в выяснении обстоятельств начала пандемии. «Мы должны стараться больше, потому что мы должны выяснить, что случилось в этот раз, чтобы лучше сработать в будущем», — объяснил Гебрейесус.