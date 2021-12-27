В мире число заражений коронавирусом превысило 280,33 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 280334356 (+481974 сутки) по данным Worldometer на 6:16 27 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5416415 (+2698) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 24556333 (+208650) человека, из них 88430 (-123) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 250361608 (+270626) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 53222424 (+96384) случаями заражения, Индия – 34789397 (+2595), Бразилия – 22239436 (+4810), Великобритания – 11891292 (-) и Россия – 10392020 (+23721). Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 96384, Франция – 27697, Италия – 24883, Россия – 23721, Турция – 20138. Беларусь (983) – на 44 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 837854, Бразилия – 618484, Индия – 479682, Россия – 304218 и Мексика – 298759. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 968, Вьетнам – 207, Турция – 173, Украина – 138, Франция – 96. Беларусь – на 35 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 693584 случая заражения коронавирусом и 5499 смертей.