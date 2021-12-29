В мире число заражений коронавирусом превысило 283,24 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 283240514 (+1333518 сутки) по данным Worldometer на 10:31 29 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5431514 (+8073) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 25890073 (+704701) человека, из них 89090 (+248) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 251918927 (+620744) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 54148544 (+312939) случаями заражения, Индия – 34808886 (+9195), Бразилия – 22254706 (+8430), Великобритания – 12338676 (+129471) и Россия – 10437152 (+21922). Беларусь – на 56 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 312939, Франция – 179807, Великобритания – 129471, Испания – 99671, Италия – 78313. Беларусь (501) – на 85 (-20) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 842161, Бразилия – 618723, Индия – 480592, Россия – 306090 и Мексика – 298819. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1811, Россия – 935, Польша – 549, Германия – 448, Индия – 302. Беларусь – на 45 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 694727 случаев заражения коронавирусом и 5528 смертей.