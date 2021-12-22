Власти Беларуси вводят уголовную ответственность за участие в незарегистрированных организациях

Нижняя палата парламента сразу в двух чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие уголовную ответственность за участие в запрещенных организациях.

Поправки в УК предусматривают введение уголовной ответственности "за организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа о ликвидации или приостановлении деятельности".

Кроме того, вводится уголовная ответственность ща участие в организации, которая признана экстремистской.

Уголовная ответственность будет распространяться и на граждан за организацию деятельности либо участие в работе структур, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию.