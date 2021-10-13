Минюст Беларуси хочет ликвидировать движение «За Свободу»

Верховный суд Беларуси возбудил гражданское производство по иску Министерства юстиции о ликвидации движения «За Свободу».

Основанием стало второе предупреждение, вынесенное организации в течение года, сообщает БелаПАН.

«Похоже, что Минюст настолько занят делом по ликвидации десятков НГО, что находит абсолютно формальные причины для вынесения предупреждений. Единственная наша вина, что у госоргана есть сомнения в подлинности протокола, в котором было принято решение об изменении юридического адреса», — заявил председатель движения Юрий Губаревич.

По его словам, Минюст получил информацию о том, что на момент проведения заседания несколько членов совета объединения находились за границей. «При этом он забыл о своем же циркуляре от марта 2020 года с рекомендацией проводить заседания руководящих органов организаций онлайн. Именно так мы и сделали», — подчеркнул Губаревич.

Предварительное заседание по делу назначено 18 октября.