Власти Беларуси объявили экстремистской информпродукцию правозащитной «Весны»

Гомельский железнодорожный суд признал экстремистскими материалами все информационные продукты правозащитного центра «Весна», сообщает Мининформ Беларуси.

"Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь вся информационная продукция центра «Вясна», ее аналогов во всех социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении. ведомства.

Месяц назад этот же суд признал экстремистским телеграм-канал правозащитного центра.