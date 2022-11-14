Власти Беларуси ликвидируют «незаконный союз поляков» в Гродненской области

Прокуратура Гродненской области направила в экономический суд заявление о ликвидации ООО «Клеригата», которое фактически осуществляло деятельность незарегистрированного общественного объединения союза поляков на Беларуси, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«В нарушение законодательства субъект хозяйствования кроме предусмотренной уставом деятельности реализовывал цели и задачи общественного объединения, которое не было зарегистрировано в Республике Беларусь в установленном законом порядке. В отношении должностных лиц общества прокуратура возбудила уголовное дело по ст.1931 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконную организацию деятельности общественного объединения и участие в ней», - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что согласно ст. 7 Закона «Об общественных объединениях» деятельность незарегистрированных общественных объединений, союзов на территории РБ запрещается.