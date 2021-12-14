Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 9 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 9 человек за уголовное преследование со стороны властей за «массовые беспорядки», "групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок", «нанесение протестных надписей».

«Правозащитники требуют от властей Беларуси yемедленно освободить из-под стражи политзаключенных Виталия Борисевича, Никиту Авдика, Станислава Блашко, Игоря Токарева, Анастасию Войтович, Игоря Семыкина, Александра Жука, Артема Ласского и Даниила Дитковского, прекратить их уголовное преследование», - говорится в заявлении правозащитного центра «Весна».

Общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 920 человек.