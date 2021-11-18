Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 5 человек

Беларусские правозащитники признали политзаключенными еще 5 человек в связи с привлечением к уголовной ответственности и заключению под стражу по ст. 361-1 УК (Создание экстремистского формирования либо участие в нем).

Как сообщает правозащитный центр «Весна», власти преследуют Иринe Перцовe., Павла Соколова, Екатеринe Макаревич за создание и руководство деятельностью групп в мессенджере Telegram.

Кроме того, Ирина Перцова, Юлия Лобунова, Артем Латышев привлечены к ответственности и заключены под стражу по ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство) за перформанс, в ходе которого на надмогильном кресте закрепили табличку с надписью «Лукашенко Александр Григорьевич 30.08.1954-30.08.2021» и портрет Лукашенко А.Г. с черной лентой, открыли бутылку шампанского и вылили содержимое на поверхность могилы.

«Мы, представители белорусского правозащитного сообщества, заявляем, что преследование и лишение свободы Ирины Перцовой, Павла Соколова, Екатерины Макаревич, Юлии Лобуновой, Артема Латышева является политически мотивированным, а они сами – политическими заключенными. В связи с этим, мы требуем от властей Беларуси:

пересмотреть принятые в отношении указанных политзаключенных меры и процессуальные решения при соблюдении права на справедливое разбирательство и устранении факторов, повлиявших на решения о мере пресечения;

немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны», - говорится в сообщении правозащитников.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 873 человек.