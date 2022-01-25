Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 7 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 7 человек за уголовное преследование со стороны властей по статьям за разжигание иной социальной вражды или розни, оскорбление представителя власти или президента.

Как сообщает пресс-служба правозащитного центра «Весна», правозащитники признали политзаключенными:

Геннадия Севрука, приговоренного по ст. 364 УК за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в комментариях в социальных сетях, ст. 369 УК за оскорбление представителя власти, ст. 368 УК за оскорбление А.Лукашенко, ст. 130 УК за разжигание социальной розни к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии;

Юрия Чудиновича - по ст. 130 УК за разжигание в сети Интернет социальной розни, ст. 188 УК за клевету на социального педагога – члена избирательной комиссии, ст. 174 за уклонение от уплаты алиментов – к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии;

Дмитрия Каневского - по ст. 130 УК за разжигание в комментариях социальной розни в отношении сотруднков милиции - к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии;

Андрея Саченко - по ст. 364 УК за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в сети Интренет, ст. 366 УК за угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг – к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии;

Александра Иванова - по ст. 364 УК за телефонные угрозы применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и ст. 391 УК за оскорбление судьи к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии;

Владислава Тимощука - по ст. 130 УК за высказывания в социальных сетях, разжигающие социальную рознь в отношениии сотрудников МВД к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии.

«Указанные лица не призывали к насильственным действиям по национальному, этническому, расовому, религиозному признакам. Их действия не повлекли и не могли повлечь тяжких последствий для потерпевших», - указывают правозащитники.

Политзаключенным также признан Руслан Слуцкий, осужденный по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 309 УК за покушение на приведение в непригодность железнодорожных путей сообщения – попытку соединить металлической проволокой рельсы, что могло привести к задержке движения поездов, а также по ч. 1 ст. 289 УК за “акт терроризма” – подбрасывание на автомобильную дорогу самодельных металлических шипов перед автомобилями, участвующими в провластном автопробеге, в результате которого были повреждены шины четырех автомобилей, к 11 годам лишения свободы.

Правозащитники требуют от властей «немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны».

В настоящий момент в Беларуси политзаключенными признаны 995 человек.