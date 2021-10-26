В Беларуси еще 12 человек признаны политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 12 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Так, Сергей Прус и Дмитрий Бондарев были приговорены по ч.3 ст.130 УК к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии за создание и размещение в сети Интернет видеоролика с призывами к противоправным действиям в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Могилевского облисполкома. Призывы не повлекли наступления последствий, при этом Д.Бондарев совершил это деяние в состоянии уменьшенной вменяемости.

Дмитрий Сончик был осужден по ст. 364 и ст. 369 УК к 5 годам лишения свободы в колонии за оскорбления и угрозы сотрудникам ОВД в комментариях в одном из телеграм-каналов в течение 2020-2021 г.г. Комментарии обвиняемый написал под влиянием эмоций после просмотра видео избиений и задержаний, из-за возмущения неправомерными действиями сотрудников; в суде подчеркнул, что не собирался претворять угрозы в жизнь. Содержание комментариев неизвестно, так как они оглашены судом в закрытом заседании.

Андрей Разуваев был осужден по ст.369 и 295 УК к ограничению свободы с направлением в ИУОТ сроком на 4 года, направлен отбывать наказание, за оскорбление представителя власти и хранение незначительного количества пороха, оставшегося у обвиняемого со времен занятия охотой.

«В частности, нам известно о заключении под стражу Ирины Мельхер, Антона Мельхера, Галины Дербыш, Сергея Резановича, Любови Резанович, Павла Резановича, по обвинению в терроризме. Указанные люди находятся под стражей с начала декабря 2020 года. Активных следственных действий в их отношении не проводится, расследование не завершается, тогда как государственные пропагандистские ресурсы еще в 2020 году утверждали о том, что вина и роль всех фигурантов дела установлены и доказаны. Вместе с тем, если верить распространенным этими ресурсами сведениям из материалов расследования, роль указанных лиц носила эпизодический, второстепенный характер. Таким образом, длительное содержание указанных лиц под стражей преследует цели, противоречащие общепризнанным правилам и стандартам» - говорится в сообщении правозащитников.

Также известно о заключении под стражу Евгения Юшкевича по обвинению в терроризме, а также по ст.342 и 293 УК. Стоит подчеркнуть, что он уже был признан правозащитным сообществом политзаключенным в связи с заключением под стражу по ст.342 УК; впоследствии мера пресечения была изменена на подписку о невыезде до задержания в апреле 2021 года. С этого времени сведений о совершении Е.Юшкевичем насильственных преступлений не появилось, самому обвиняемому в нарушение ст.198 УПК запрещено разглашать сведения о своем уголовном деле. Обстоятельства предъявления нового обвинения – в терроризме, после признания Е.Юшкевича политзаключенным, дают основания считать, что его содержание под стражей может быть произвольным, связанным с его общественной деятельностью.

Евгений Буйницкий был заключен под стражу в связи с обвинением по ч.3 ст.371 УК за организацию незаконного пересечения границы гражданами, спасающимися от произвольного политически мотивированного преследования властями Беларуси, которое могло повлечь тяжкие последствия для них – пытки, жестокое, бесчеловечное, унижающее обращение и незаконное лишение свободы. В соответствии с УК, не является преступлением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный.

«Действия всех перечисленных лиц не были связаны с непосредственным применением насилия», - подчеркивается в сообщении правозащитников.

Правозащитники требуют от властей «пересмотреть политически мотивированные процессуальные решения и приговоры, освободить политических заключенных, лишенных свободы за реализацию основных прав и свобод, и прекратить политические репрессии против граждан страны».

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 833 человек.