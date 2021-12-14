ЕС думает, что справился с миграционным кризисом на границе с Беларусью

Евросоюз полагает, что справился с миграционным кризисом на границе с Беларусью, заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Посредством дипломатических усилий мы смогли остановить через Беларусь к границам ЕС потоки мигрантов, которые были обмануты пустыми обещаниями. Лукашенко не добился своей цели, и теперь проблемы у него. Эта ситуация показала, что мы едины и можем достигнуть результатов. Я удовлетворен", - сказал Боррель.

Боррель в очередной раз подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать белорусский народ и демократическую Беларусь.