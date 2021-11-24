ЕС направит в Минск экспертов по вопросу репатриации мигрантов

В Беларусь направляется группа экспертов из ЕС для обсуждения проблемы репатриации мигрантов близ внешних границ Евросоюза.

Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Душанбе, передает DW.

"Сейчас небольшая группа представителей Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей (EEAS) направляется в Минск", - указал Боррель. По его словам, в задачу экспертов входит установление "технических контактов" с тем, чтобы определить, что требуется для упрощения процесса репатриации.

Глава европейской дипломатии особо подчеркнул, что речь о полноценных переговорах с Минском не идет.

В четверг, 18 ноября, около 430 мигрантов, в основном иракские курды, были вывезены из Минска самолетом. Рейс в Багдад выполнялся через Эрбиль (Иракский Курдистан).

Между тем еврокомиссары на заседании в Страсбурге 23 ноября обсудили возможность введения санкций против перевозчиков, которые способствуют доставке потенциальных мигрантов в ЕС. Проект еще должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза.