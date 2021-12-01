Еврокомиссия готова упростить для Польши, Литвы и Латвии нормы приема мигрантов

Еврокомиссия предложила на полгода предоставить Польше, Литве и Латвии экстренные полномочия по упрощению европейских норм в вопросах приема, размещения и репатриации мигрантов с учетом кризиса на границе с Беларусью.

Об этом сообщила в среду еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, передает ТАСС.

"Еврокомиссия рекомендовала предоставить временные легальные меры на шесть месяцев, которые позволят Польше, Латвии и Литвы в течение более длительного времени обрабатывать запросы на предоставление убежища, создавать специальные пункты для сбора этих обращений, упростить пограничные процедуры, которые смогут продолжаться до 16 недель, а также применять более простые меры по репатриации", - заявила она, подчеркнув, что эти исключения из норм ЕС сначала должен утвердить Совет ЕС.

В распространенном в среду заявлении ЕК говорится, что при принятии этих мер будут проведены консультации с Европарламентом. Меры будут применяться к гражданам стран, не входящих в Евросоюз, которые незаконно въехали в ЕС из Беларуси и находятся вблизи границы, или к тем, кто присутствует в пунктах пересечения границы.

Польша, Литва и Латвия получат возможность продлить период регистрации заявлений о предоставлении убежища до четырех недель вместо нынешних 3-10 дней. При этом Еврокомиссия рекомендует странам отдавать приоритет обоснованным заявлениям, а также ходатайствам семей с детьми. Для репатриации лиц, просьбы об убежище которых были отклонены, три государства смогут применять упрощенные процедуры в соответствии с их национальным законодательством.

Отмечается, что ЕК будет регулярно следить за ситуацией и в случае необходимости будет рекомендовать Совету ЕС продлить или отменить эти временные меры.