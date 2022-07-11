Глава МВД Литвы поднимет вопрос о пересмотре миграционной политики

Министр МВД Литвы Агне Билотайте будет добиваться более быстрых правовых решений в миграционной политике ЕС на формальной встрече министров внутренних дел ЕС, которая пройдет в понедельник в столице Чехии, сообщили в министерстве.

По ее словам, Чехия, которая будет председательствовать в Совете ЕС, обещает исключительное внимание к миграционной политике. Министр отмечает, что очевидна необходимость в конкретном правовом регулировании, которое позволило бы государствам-членам ЕС обеспечить эффективное реагирование в случаях инструментализации миграции и гибридной атаки.

Билотайте добавила, что об этом говорят уже почти год, а законодательство ЕС пока не дает возможности странам-членам защищаться от злоупотреблений системой предоставления убежища.

"Меры, предпринятые на национальном уровне, были единственным эффективным способом сорвать план Лукашенко. Мы всегда консультировались с Еврокомиссией относительно наших решений и будем продолжать это делать", - отметила Билотайте в пресс-релизе МВД, сообщает DELFI.

Всего в прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тысячи мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки.

Остановить поток мигрантов удалось, когда в начале августа прошлого года начала применяться так называемая политика разворота, но она вызвала критику со стороны правозащитной организации Amnesty International и Суда Справедливости Европейского Союза.

30 июня этот суд объявил, что литовские правовые нормы, которые не позволяют нелегальным мигрантам подавать прошение о предоставлении убежища и позволяют задерживать их просто за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам. Министр МВД Литвы, в свою очередь, заявила, что страна должна защищаться и не отступаться от своих решений в отношении мигрантов.