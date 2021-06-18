Лукашенко назначил послов в Монголию, Кубу, Иран, провел кадровые назначения

Лукашенко 18 июня устроил кадровую пятницу и назначил:

Кольцова Дмитрия Вячеславовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Исламской Республике Иран;

Горелика Дмитрия Николаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Монголии;

Барановского Валерия Валерьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Куба;

Баско Дмитрия Викентьевича - Первым заместителем Председателя Комитета государственного контроля;

Лобовича Андрея Валентиновича - Заместителем Председателя Комитета государственного контроля;

Ковальчука Андрея Николаевича - Заместителем Председателя Государственного таможенного комитета.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Ребковца Валерия Васильевича - председателем Пинского горисполкома;

Зайчука Валентина Михайловича - первым заместителем председателя Брестского облисполкома;

Карпенко Сергея Викторовича - председателем Барановичского райисполкома;

Орлова Николая Валерьевича - председателем Витебского горисполкома;

Санько Андрея Антоновича - председателем Мостовского райисполкома;

Гулого Михаила Владимировича - председателем Горецкого райисполкома;

Слабодниковой Галины Павловны - председателем Кировского райисполкома;

Мельника Романа Ивановича - главой Администрации Ленинского района Минска;

Литоша Сергея Владимировича - генеральным директором торгово-производственного РУП "Белфармация";

Емельянова Дмитрия Алексеевича - генеральным консулом Республики Беларусь в Чунцине (КНР);

Шедко Татьяны Павловны - начальником Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Новодворского Сергея Александровича - главным инженером Белорусской железной дороги;

Шуляковского Олега Николаевича - членом Брестского облисполкома;

Астрейко Александра Вячеславовича - членом Минского облисполкома;

Астрейко Татьяны Анатольевны - членом Минского горисполкома;

Бондарука Романа Сергеевича - членом Минского горисполкома.