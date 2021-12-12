Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 674723 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 декабря 2021 года выросло до 674723 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 5276 человек.

Выздоровели и выписаны 665432 (+1977) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1554 человека (6,75% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10671855 (+23016) тестов на коронавирус.