Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 666137 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 декабря 2021 года выросло до 666137 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5193 человек.

Выздоровели и выписаны 655001 (+1001) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5193 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1012 человек (19,09% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10545014 (+5301) тестов на коронавирус.