Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 671432 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 декабря 2021 года выросло до 671432 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 18 до 5245 человек.

Выздоровели и выписаны 661296 (+2072) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5245 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1801 человека (7,09% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10626257 (+25388) тестов на коронавирус.