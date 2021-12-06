Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 665125 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 декабря 2021 года выросло до 665125 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 5176 человек.

Выздоровели и выписаны 654000 (+2297) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5176 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1312 человек (9,03% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10539713 (+14523) тестов на коронавирус.