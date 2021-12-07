В мире число заражений коронавирусом превысило 266,69 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 266692824 (+565788 сутки) по данным Worldometer на 6:39 7 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5277598 (+6876) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 21181046 (+35333) человек, из них 87044 (+236) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 240234180 (+523579) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 50148680 (+88380) случаями заражения, Индия – 34648086 (+6525), Бразилия – 22147476 (+4385), Великобритания – 10515239 (+51459) и Россия – 9833749 (+32136). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 88380, Великобритания – 51459, Германия – 39330, Россия – 32136, Венгрия – 22699. Беларусь (1312) – на 38 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 810246, Бразилия – 615789, Индия – 473537, Мексика – 295202 и Россия – 282462. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1184, США – 672, Венгрия – 489, Германия – 309, Украина – 239. Беларусь – на 48 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 665125 случаев заражения коронавирусом и 5176 смертей.