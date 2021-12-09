В мире число заражений коронавирусом превысило 268,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 268111261 (+630581 сутки) по данным Worldometer на 6:34 9 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5294973 (+5911) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 21505711 (+256370) человек, из них 88426 (+436) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 241310577 (+368300) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 50422410 (+127411) случаями заражения, Индия – 34665096 (+8274), Бразилия – 22167781 (+10055), Великобритания – 10610958 (+51342) и Россия – 9895597 (+30752). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 127411, Германия – 68832, Франция – 61340, Великобритания – 51342, Россия – 30752. Беларусь (1756) – на 41 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 813904, Бразилия – 616298, Индия – 473952, Мексика – 295601 и Россия – 284823. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1324, Россия – 1179, Польша – 592, Германия – 571, Украина – 450. Беларусь – на 44 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 667893 случая заражения коронавирусом и 5210 смертей.