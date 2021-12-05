В мире число заражений коронавирусом превысило 265,72 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 265728847 (+531057 сутки) по данным Worldometer на 10:40 5 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5264564 (+6199) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 21030983 (+69840) человека, из них 86634 (+45) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 239433300 (+455018) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49934791 (+56742) случаями заражения, Индия – 34633255 (+8895), Бразилия – 22138247 (+8838), Великобритания – 10421104 (+42848) и Россия – 9769011 (+32974). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 56742, Франция – 51624, Германия – 46379, Великобритания – 42848, Россия – 32974. Беларусь (1852) – на 37 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 808608, Бразилия – 615606, Индия – 470620, Мексика – 294903 и Россия – 280072. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1215, Польша – 502, США – 492, Украина – 436, Филиппины – 243. Беларусь – на 43 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 662056 случаев заражения коронавирусом и 5147 смертей.