В мире число заражений коронавирусом превысило 263,75 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 263756444 (+699250 сутки) по данным Worldometer на 6:58 2 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5242124 (+8783) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 20461687 (+222304) человек, из них 87123 (+2324) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 238052633 (+468163) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49573122 (+120441) случаями заражения, Индия – 34606541 (+9765), Бразилия – 22105872 (+11413), Великобритания – 1027007 (+48374) и Россия – 9669718 (+32837). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 120441, Германия – 71887, Франция – 49610, Великобритания – 48374, Россия – 32837. Беларусь (1792) – на 44 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 805004, Бразилия – 615020, Индия – 469724, Мексика – 294246 и Россия – 276419. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1633, Россия – 1226, Польша – 570, Украина – 557, Индия – 477. Беларусь – на 49 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 656510 случаев заражения коронавирусом и 5098 смертей.