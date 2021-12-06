Лукашенко провел кадровый понедельник

Александр Лукашенко 6 декабря устроил кадровый понедельник, назначив:
Молчана Андрея Леонидовича - послом Республики Беларусь в Боливии по совместительству;
Барановского Валерия Валерьевича - послом Республики Беларусь в Доминиканской Республике по совместительству;
Лукашевича Сергея Владимировича - послом Республики Беларусь в Парагвае и Уругвае по совместительству.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Власовца Александра Андреевича - главой администрации Ленинского района г.Бреста;
Грищенко Вячеслава Викторовича - председателем Браславского райисполкома;
Галынчика Сергея Александровича - председателем Шумилинского райисполкома;
Садовского Сергея Сергеевича - председателем Ушачского райисполкома;
Козела Дмитрия Ивановича - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Матараса Александра Васильевича - председателем Добрушского райисполкома;
Белаша Евгения Викторовича - председателем Кормянского райисполкома;
Стречин Ирины Петровны - председателем Дрибинского райисполкома;
Герасименко Эдуарда Николаевича - председателем Чаусского райисполкома;
Малышевского Олега Викторовича - председателем Чериковского райисполкома;
Дубинчика Андрея Викторовича - главой администрации Ленинского района г.Бобруйска;
Лободинского Сергея Николаевича - управляющим делами Брестского облисполкома;
Радькова Максима Владимировича - членом Брестского облисполкома;Шастайло Александра Ивановича - членом Гомельского облисполкома;
Терехова Александра Александровича - членом Минского горисполкома и Минского облисполкома;
Павлющенко Игоря Александровича - членом Могилевского облисполкома.
Кротковой Елены Николаевны - первым заместителем министра здравоохранения;
Драгуна Александра Николаевича - первым заместителем министра лесного хозяйства;
Артеменко Марины Борисовны - заместителем министра труда и социальной защиты; Филипповой Натальи Николаевны - первым заместителем министра юстиции;
Алешкевича Максима Николаевича - председателем Комитета государственного контроля Минской области;
Семича Александра Владимировича - директором Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты;
Русинович Ольги Владимировны - директором Департамента по предпринимательству Министерства экономики;
Крецкого Виталия Томашевича - заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь - директором Департамента по энергоэффективности.