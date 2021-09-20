Лукашенко устроил кадровый понедельник: послы, глава МТС

Сегодня Лукашенко провел кадровый понедельник и назначил Денисенко Виктора Александровича послом Беларуси в Таджикистане, Лукашевича Сергея Владимировича – в Бразилии, Чернецкого Андрея Михайловича – послом в Республике Корея.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Кулака Виталия Владимировича - председателем Каменецкого райисполкома;

Кравчука Вадима Васильевича - председателем Жабинковского райисполкома;

Михеенко Александры Николаевны - председателем Костюковичского райисполкома;

Семенычева Евгения Олеговича - главой администрации Первомайского района г.Витебска;

Андрейченко Владислава Владимировича - директором СООО "Мобильные ТелеСистемы";

Громады Валерия Ивановича - первым заместителем Министра культуры;

Саракача Сергея Александровича - заместителем Министра культуры;

Павлюченко Наталии Викторовны - первым заместителем Министра труда и социальной защиты;

Бердниковой Юлии Николаевны - управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

Дербина Алексея Павловича - директором Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики;

Дубинской Екатерины Эдуардовны - директором редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Педагогическая пресса";

Орлова Николая Валерьевича - членом Витебского облисполкома;

Бабичева Владимира Геннадьевича - членом Витебского облисполкома.