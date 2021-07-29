Кадровый четверг: Лукашенко назначил помощника, гендиректоров БНК и Керамина

Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы и назначил:
Калача Владимира Викторовича - помощником Президента - инспектором по Минской области;
Васильева Александра Павловича - начальником УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь";
Шастайло Александра Ивановича - начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома.
Он также дал согласие на назначение:
Замостика Виктора Ивановича - председателем Ельского райисполкома;
Прановича Александра Васильевича - председателем Мядельского райисполкома;
Полякова Николая Александровича - главой администрации Центрального района г.Минска;
Петруши Дмитрия Викторовича - генеральным директором открытого акционерного общества "Керамин";
Костечко Михаила Ивановича - генеральным директором закрытого акционерного общества "Белорусская нефтяная компания";
Егорова Алексея Владимировича - ректором УО "Белорусский государственный экономический университет";
Романюка Николая Николаевича - ректором УО "Белорусский государственный аграрный технический университет";
Унсовича Александра Николаевича - ректором УО "Барановичский государственный университет";
Драгуна Кирилла Леонидовича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Мюнхене (Федеративная Республика Германия);
Варанкова Руслана Николаевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки);
Резенкова Дмитрия Юрьевича - членом Гродненского облисполкома;
Богдановича Дмитрия Михайловича - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству;
Мелещени Алексея Викторовича - генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию;
Федоренко Евгения Петровича - начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.