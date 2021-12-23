Экс-глава МАРТ будет курировать интеграцию с РФ в аппарате Совмина РБ

Бывший министр торговли Владимир Колтович назначен заместителем руководителя аппарата Совмина, следует из постановления №740 от 21 декабря 2021 года.

Аппарат Совмина обеспечивает работу премьера и его заместителей: составляет инструкции, курирует министерства с точки зрения выполнения поставленных задач и т.д.

Де-факто Колтович становится министром без портфеля, так как будет заниматься ответственной сферой - вопросами интеграции с Россией в рамках так называемого «союзного государства». Раньше такого ответственного не было, сообщает «Наша Нива».

Издание отмечает, что Колтовича относят к «про-белорусскому крылу» чиновников, но коллеги описывают его как человека, который готов дискутировать ровно до принятия решения, а затем дисциплинированно его выполняет.